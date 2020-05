COVID CAMPANIA| Vicina quota contagi zero, prove di normalità Domani è il giorno della riapertura dei ristoranti mentre c'è il nuovo minimo dal 27 febbraio

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Incubo in paese: mamma e figlio dichiarati guariti, tornano positivi

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 Si svuota il San Pio: restano due i ricoverati covid

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 Sversamento anche nelle acque della riserva protetta

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Emergenza covid: rischio usura anche in Irpinia

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Altri tre guariti a Montesarchio: "Resta solo un positivo"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Autisti bus turistici protestano a Napoli: "Noi siamo stati dimenticati"

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Prove di normalità: ad Ariano torna il mercato ortofrutticolo

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Guadagni grazie a emergenza covid: scacco al clan

Solo 7 contagi in Campania ieri: il dato più basso da quando il coronavirus è arrivato in regione, prima con 3 casi e poi con altri 9, tra il 27 e il 28 febbraio. Sembra passata un'era geologica a dire la verità.

Non solo il buon dato, ma anche un'altra buona notizia: 0 contagi in Irpinia, 0 nel Sannio, dove per contro aumentano le guarigioni. E secondo uno studio della Cattolica manca poco, ormai due settimane per arrivare a contagi zero: l'auspicio naturalmente è di rimanerci, e a lungo sebbene molti tra istituzioni e medici siano ancora molto preoccupati.

Sul tavolo però c'è tutto il discorso relativo alla ripresa economica: è la settimana in cui hanno riaperto, e sono stati presi d'assalto, parrucchieri, barbieri ed estetisti. Domani tocca ai ristoranti, alle pizzerie, ai pub.