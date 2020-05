Investire sul petrolio è una buona idea? Qualche consiglio Alcuni segnali positivi mostrano che l'economia sta iniziando ad aprirsi

Il mercato petrolifero è sommerso da un'ondata di greggio extra che richiederà molti mesi per essere smaltito, ma questo è il momento giusto per investire su di esso; ci sono infatti alcune barriere di opportunità per gli investitori pazienti. Vediamo il perché in questo articolo.

Mentre molti altri settori del mercato azionario hanno recuperato gran parte delle loro perdite di queste settimane di lockdown mondiale, le scorte petrolifere risultano ancora estremamente ridotte nel loro smaltimento. E questo ha senso, considerato che la domanda globale di petrolio è diminuita di due cifre, con i viaggi mondiali quasi fermi.

Ma ci sono alcuni segnali positivi i quali mostrano che l'economia sta iniziando ad aprirsi e nel prossimo futuro la domanda di petrolio dovrebbe iniziare a crescere. Con il potenziale per una ripresa economica i titoli petroliferi in crisi adesso, ma in ripartenza fra non molto tempo, ha senso per gli investitori puntare su di essi?

Come l'industria petrolifera è crollata in poche settimane

I primi segnali chiari che il 2020 sarebbe stato un anno difficile per l'industria petrolifera sono arrivati ??a febbraio, quando il COVID-19 ha bloccato la Cina mentre l'Arabia Saudita e la Russia hanno iniziato la guerra dei prezzi, con piani per inondare i mercati petroliferi globali e produrre forniture a basso costo.

Ma, mentre tutti nella zona petrolifera fissavano la concorrenza, nessuno si rendeva conto di quanto fosse diventata grande la pandemia da COVID-19 e la domanda globale di petrolio si fosse ridotta molto più di quanto ci si aspettasse. E così il 20 aprile i prezzi del greggio sono diventati negativi. Cosa significa ciò? Che i produttori di greggio pagavano loro stessi gli acquirenti $ 38 al barile per prendere le consegne dei fusti.

In questo periodo dunque la produzione mondiale di petrolio ha superato la domanda per quasi tutto il 2020 e nel corso dell'ultimo mese è stata intensificata. L'Arabia Saudita e alcuni dei suoi partner dell'OPEC, insieme alla Russia, hanno trascorso l'intero mese di aprile a pompare ancora più petrolio rispetto al primo trimestre del 2020, mentre la domanda globale di petrolio è crollata duramente. Solo venerdì 1maggio è entrato in vigore l'accordo per tagliare la produzione di circa 10 milioni di barili al giorno.

Eppure, anche con questo accordo in atto, insieme a ulteriori cali della produzione, mentre la produzione del gas di scisto inizia finalmente a calare, l'aspettativa è che la produzione mondiale di petrolio supererà i consumi anche durante l'estate.

Dunque è il momento giusto per investire?

Al netto di tutte le premesse e le ipotesi di oscillazioni continue del mercato, ci chiediamo ancora se è questo il momento giusto per investire sul petrolio. La risposta è sì, soprattutto se si opta per la speculazione al ribasso, sfruttando la volatilità del settore energetico, garantendo la possibilità di produrre rendimenti coerenti per le attività a breve termine e le strategie di tempistica a lungo termine.

Insomma, conviene investire ora? Sì a patto di non aspettarti di guadagnare rapidamente. Siamo ancora nelle prime fasi di un massiccio collasso economico, e probabilmente ci vorranno mesi prima di iniziare a lavorare sull'eccesso di petrolio. Le società produttrici saranno tra le prime a vedere i benefici dell'aumento della domanda, ma potrebbe occorrere molto più tempo perché avvenga la ripresa del petrolio di quanto si pensi. Investi di conseguenza.