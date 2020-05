COVID CAMPANIA|E' il giorno di bar e pizzerie ma niente movida Riaprono al pubblico i locali. Intanto la fase "contagi zero" in Irpinia è durata solo 24 ore

ECCO IL LIVE DI OGGI 21 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Letino resta zona rossa, l'ha deciso De Luca. Ma i cittadini protestano

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Ariano: commercianti pronti a consegnare le chiavi

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 Conte: "Non è tempo di Movida. Ora test sierologici e App Immuni per tutti"

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Mascherine per bambini contraffatte sequestrate dalla Finanza

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 Ariano: non è tempo di dar colpe, ora avanti uniti

E' il giorno in cui si potrà tornare a prendere un caffè al bancone del bar, certo scostando la mascherina solo per un attimo per bere (occhio, per chi l'avesse dimenticato: le tazzine non sono i monouso, scottano). Da stasera chi vuole può andare in pizzeria, non solo per portar via in cartone ma addirittura sedersi. Idem per una birra al pub, un aperitivo, una cenetta al ristorante. Certo, ben distanziati, prenotando, indossando le mascherine sempre salvo quando si mangia, serviti da personale bardato e odoroso di quel mix di alcol e glicerina che compongono i disinfettanti, ma è una conquista rispetto al periodo in cui le pagine dei social venivano inondate di piatti e pizze autopdrodotte. E' una conquista, da non confondere con una vittoria: non è il momento delle belle serate estive tutti assieme allegramente, a tirar tardi e a far serata. No, in Campania il limite per bar, pub, vinerie, baretti e localini è delle 23, che solitamente era l'orario in cui questo tipo di locali si popolava. Limite orario che dice pacificamente che non è tempo di movida.

I contagi ci sono ancora: pochi, ieri solo 9 dopo i 7 del giorno prima, ma già il fatto che i “contagi zero” registrati in Irpinia siano durati solo 24 ore, e che ieri altri due tamponi sono risultati positivi (uno ad Ariano) la dice lunga sul fatto che la battaglia è tutt'altro che conclusa.