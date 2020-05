COVID CAMPANIA|Positivi al minimo tranne in Irpinia 10 positivi ieri: 6 in Irpinia, 4 nel resto della Campania

AGGIORNAMENTO ORE 13.00. Primo caso Covid al confine col Sannio: è asintomatico

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Zero casi al San Pio: pronte altre due dimissioni

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 Screening: medici tempestati di telefonate "Non sappiamo nulla"

AGGIORNAMENTO ORE 11.38 Sospiro di sollievo a Giffoni: negativi i test sui braccianti

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Santa Rita in tempo di covid: niente corteo e chiesa chiusa

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Salerno: riparte la movida, anche il sindaco tra i locali

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Sapone venduto come sanificante: maxi sequestro

Ancora pochi positivi in Campania a fronte di un numero elevatissimo di tamponi effettuati: oltre 6mila, di cui 10 hanno dato esito positivo. Colpisce però che ben 6 su 10 arrivino dall'Irpinia, e di questi 4 da Ariano, comune focolaio fin dai primi giorni dell'emergenza, isolato come zona rossa e poi riaperto, ma che ancora oggi fa registrare casi positivi.

Ciò avviene nella settimana delle riaperture: ripartono ristoranti, bar, pub, pasticcerie, sebbene con regole naturalmente stringenti e attentamente monitorati: e il prossimo week end sarà importante per valutare in particolare l'impatto della movida nei principali centri.