De Luca firma ordinanza: Ecco le regole per lidi e spiaggge 10 metri quadri per ombrellone, 1 metro e mezzo tra lettini e ombrellone attiguo

De Luca ha firmato una nuova ordinanza: quella che regolamenta l'apertura di lidi e l'accesso alle spiagge libere. Si può riaprire da domani: gli ombrelloni dovranno avere uno spazio di almeno 10 metri quadri per postazione e ogni lettino dovrà avere uno spazio di almeno 1 metro e mezzo dall'ombrellone vicino. I gestori potranno segnalare le distanze con linee di demarcazione a terra. Bisognerà prenotare e ogni cliente verrà resgistrato, coi suoi dati che resteranno in dotazione al gestore del lido per 14 giorni. Si potrà misurare la temperatura dei clienti in accesso. A chi soggiorna per più giorni o fitta un ombrellone per più giorni deve essere garantita la stessa postazione per ricostruire, in caso di positività le situazioni di prossimità. Naturalmente postazioni e dotazioni come sdraio o lettini andranno sanificati più volte e ogni giorno.

Servizio di bar e ristorazione dovranno dotarsi di un servizio delivery su ordinazione, portando cibi e bevande all'ombrellone. Sì agli sport individuali, no a balli di gruppo, happy hours, degustazione a buffet, e attività che possono dar luogo ad assembramenti.

I genitori dovranno garantire la vigilanza sul distanziamento sociale tra bambini.Per quanto attiene alle spiagge libere i Comuni dovranno assicurare vigilanza o affidarle a privati per garantire le regole di distanziamento sociale e l'afflusso di persone.