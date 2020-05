COVID CAMPANIA|Casi al minimo, verso contagi zero Solo 5 casi. Primo week end di movida con troppi trasgressori

ECCO IL LIVE DI OGGI 24 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.33 "Follia collettiva": a Napoli lungomare bloccato fino alle 4

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 De Luca: "Ascierto, investimenti, ricerca: Campania è eccellenza"

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 Progetti post covid: manca visione in Irpinia

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Le spiagge di nuovo vive: Cilento da favola

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Salerno si ripopola, ma c'è già chi trasgredisce

Nuovo minimo in Campania: solo 5 i positivi ieri, con la Regione che viaggia verso contagi zero. I tamponi eseguiti ieri sono stati 5.414: il totale dei positivi in Campania sale a 4.749; quello dei tamponi a 172.106.

Occhi puntati sul primo week end di movida “libera”, coi locali aperti: diverse le segnalazioni di trasgressione rispetto agli orari e soprattutto di ragazzini in gruppi senza mascherine e protezioni.

Riaprono anche i lidi: diverse le persone che approfittando del clima estivo hanno optato per una giornata al mare, sebbene siano parecchi gli stabilimenti che hanno deciso di prendersi qualche giorno di tempo in più, per riparire, per adeguarsi alle prescrizioni regionali.