Ascierto con De Luca: "Tocilizumab una risorsa. Ora vaccino" Il medico è intervenuto col governatore: "Riduce mortalità del 13 per cento. Lavoriamo a vaccino"

Il dottor Ascierto è intervenuto in conferenza con il governatore De Luca per fare il punto sulla situazione dell'utilizzo del tocilizumab e sul lavoro per il vaccino: “Il tocilizumab oggi è una certezza, non come farmaci che restano solo promesse. Tasso mortalità al 35 per cento, noi abbiamo detto che il tocilizumab per essere utile avrebbe dovuto ridurlo almeno del 10 per cento: infatti siamo arrivati al 22 per cento. Quindi possiamo dire che funziona. Arruolati 330 pazienti, più difficili: il farmaco è una risorsa importante, speriamo di non averne bisogno ma c'è. Agisce su complicanza. Non sul virus. Per il virus serve vaccino e noi stiamo lavorando a vaccino. Ora stiamo provando sul topo e dà risultati importanti, per settembre o ottobre sperimenteremo sull'uomo”.



E De Luca aggiunge: "Superato il primo step dell’Agenzia Italiana del Farmaco, oggi abbiamo un’arma in più contro il COVID-19.

Grazie a questa esperienza, si sono gettate le basi anche per la sperimentazione, che partirà in autunno, di un vaccino. Avremo i risultati entro giugno dell’anno prossimo.

Davvero una grande prova di efficienza e di eccellenza della sanità campana.

Nel frattempo, ricordiamo: la battaglia contro il COVID-19 non è ancora vinta. L’arma più efficace resta sempre la prevenzione. Poche, ma efficaci, le regole da seguire: uso della mascherina, lavare spesso la mani e distanziamento sociale".