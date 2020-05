COVID CAMPANIA| Casi al minimo, ma ancora contagi ad Ariano Non si spegne il focolaio irpino, nonostante il numero ormai esiguo di nuovi contagi

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Saviano: "Commercialisti segnalano a mafia chi è in difficoltà". Ma le categorie insorgono

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Ariano: commercianti compatti consegnano le chiavi delle loro attività

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Mastella contro "le notti senza regole"



Numero di casi sempre al minimo in Campania: dopo i 5 di sabato sono stati 6 quelli di ieri. Dati bassissimi, ma ancora non c'è quello zero che tanto si vorrebbe comparisse nel bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione civile regionale.

Tornano i contagi ad Ariano: la situazione che preoccupa di più in Campania visto che il focolaio non ha mai accennato a spegnersi. Si attende il responso della massiccia campagna di controllo fatta nei giorni scorsi sulla popolazione.

Problemi inoltre per il primo week end di movida: tra trasgressioni, traffico, foltiissimi gruppi di ragazzi senza mascherine in molti, in particolare nelle istituzioni, hanno mostrato preoccupazione per le possibili ricadute.