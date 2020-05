COVID CAMPANIA|Risalgono contagi: appello alla responsabilità In Irpinia non si ferma la curva del contagio. Istituzioni e medici si appellano ai cittadini

ECCO IL LIVE DI OGGI 26 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA

12 nuovi positivi in Campania ieri: un passo indietro rispetto ai giorni scorsi e ancora troppi positivi in Irpinia, 5 infatti sono stati i tamponi positivi analizzati al Moscati, uno di questi proveniente ancora una volta da Ariano.

E ad Ariano sono partiti anche i tamponi a domicilio ai circa 700 arianesi che sono risultati positivi al test sierologico. Intanto è grande la preoccupazione per le scene viste nell'ultimo week end in merito alla movida senza regole e protezioni. Dall'Unità di crisi regionale, alle istituzioni, sindaci in primis a partire da Clemente Mastella a Benevento, fino ai medici, come Ascierto, in tanti con appelli e “moral suasion” stanno invitando alla responsabilità.-