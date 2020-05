De Luca: ripartono terme, centri benessere, circoli ricreativi Terme e centri benessere da domani, circoli, parchi tematici e formazione professionale dal 28

L'ultima ordinanza, la numero 52 del 26 maggio firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, prevede l'abolizione con effetto immediato della zona rossa nel comune di Letino, in provincia di Caserta, il via libera da domani per strutture termali, centri benessere e piscine di acqua di mare nel rispetto del protocollo di sicurezza, la ripresa, dal 28 maggio, dell'attività di circoli culturali e ricreativi e della formazione professionale e l'ok alla riapertura dei parchi tematici, tra questi anche quelli acquatici. Lo si apprende dall'Unità di Crisi della Regione Campania.