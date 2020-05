Come pagare meno su eBay grazie ai codici sconto e coupon Sfruttare i codici è semplicissimo

eBay è conosciuto in tutto il mondo ed è stato la primissima realtà online in grado di consentire agli utenti la compravendita di prodotti di seconda mano. È nato nel 1995 negli Stati Uniti ed è "approdato" in Italia nell'ormai lontanissimo 2001. All'interno di eBay è possibile trovare sia prodotti nuovi, venduti da piccoli negozi o grandi realtà commerciali della rete, che articoli usati, venduti da privati o dai negozi stessi dell'usato, come ad esempio quelli di antiquariato.

Cosa sono i codici sconto eBay??

Per "codici sconto eBay" intendiamo tutti i buoni sconto, i buoni regalo e i coupon che possono essere reperiti in rete ed utilizzati per gli acquisti sul celebre sito web. I codici sconto eBay possono appartenere a svariate tipologie differenti. Intanto possono essere rilasciati dalla piattaforma oppure dai singoli venditori. I codici rilasciati dalla piattaforma hanno solitamente valenza sull'intero sito web oppure su una o più categorie di articoli, indipendentemente da chi li commercializzi. I codici rilasciati dai singoli venditori sono applicabili soltanto alla merce di un negozio specifico, e anche in questo caso possono essere pensati per "funzionare" all'interno dell'intero catalogo merci del venditore oppure per essere applicati soltanto ad alcuni prodotti o ad alcune categorie specifiche.

Dove trovare i codici sconto eBay??

I codici sconto per eBay possono essere trovati in molteplici modi differenti. Intanto suggeriamo ai futuri utilizzatori del sito di creare un account e di iscriversi alla newsletter di eBay. Attraverso le mailing list vengono spesso diffusi codici sconto stagionali (per esempio sotto feste) oppure specifici per categoria di prodotto (ad esempio, quelli destinati agli articoli tecnologici durante giornate come quella del Cyber Monday). Suggeriamo anche di tenersi aggiornati attraverso i canali social di eBay, in particolar modo prestando attenzione alla pagina Facebook collegata al sito.

Chi invece stesse cercando codici sconto rilasciati dai singoli venditori partner di eBay dovrà minuziosamente controllare sia all'interno delle schede prodotto dei singoli articoli che desidera acquistare che all'interno della homepage del negozio. Anche in questo caso, cercare il venditore sui social e seguire canali come la pagina Facebook o l'account Instagram dello stesso può fornire un'ulteriore opportunità per rimanere aggiornati sui codici per risparmiare, qualora presenti.

Un altro metodo molto veloce è controllare se sono disponibili dei codici sconto eBay su Ansa, infatti all’interno è presente una rubrica dedicata ai codici sconto di numerosi negozi online.

Come usare i codici sconto eBay??

I buoni sconto o i coupon eBay possono essere utilizzati per riscattare in toto o parzialmente il prezzo dei prodotti presenti in carrello. Sfruttare i codici è semplicissimo.

In primis è necessario copiare attentamente il coupon così come fornito da eBay stessa o da un venditore terzo. È importante prestare attenzione alla presenza di simboli o di lettere maiuscole e minuscole, ricopiandole tal quali. Il codice sconto va applicato all'interno dell'area riservata in fase di finalizzazione degli acquisti.

Per farlo, è necessario inserire i prodotti scelti nel carrello e, una volta terminata la selezione degli articoli da acquistare, recarsi all'interno del carrello stesso per finalizzare l'acquisto. L'icona del carrello è posizionata in alto a destra dello schermo. Cliccare dunque su "Vai al modulo di pagamento" e scegliere la modalità desiderata. Che si tratti di PayPal o di bonifico diretto poco importerà. Una volta inseriti tutti i propri dati, incluso l'indirizzo di consegna ed eventuali note per il corriere, recarsi a fondo pagina per inserire per intero il buono sconto eBay all'interno del riquadro "Aggiungi coupon".

È possibile riscrivere la stringa ex-novo oppure utilizzare scorciatoie da tastiera come il ctrl+c (copia) ed il ctrl+v (incolla). Una volta inserito il codice, accertarsi che sia corretto e cliccare su "Applica". Il totale del pagamento, qualora il codice venisse ritenuto valido dal sistema, sarà aggiornato al totale definitivo, e dunque verrà ridotto il prezzo finale. Verificare nuovamente che tutto sia andato per il verso giusto e che il codice faccia effettivamente quanto promesso e cliccare su "Conferma e paga". Una volta premuto il tasto, si verrà reindirizzati ad una pagina esterna per poter finalizzare il pagamento.

E se il codice sconto eBay non funziona?

Un codice sconto non funzionante potrebbe essere stato copiato male dall'utilizzatore (ragion per cui suggeriamo sempre una seconda prova). Nel caso in cui non funzionasse nemmeno ad un secondo tentativo, potrebbe essere scaduto o non applicabile ai prodotti acquistati. Se verificando le condizioni d'uso del codice lo stesso dovesse risultare come non applicato ma ingiustamente, sarà possibile contattare l'assistenza per ricevere maggiori delucidazioni.