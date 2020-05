COVID CAMPANIA|Contagi a minimo: superati 200mila tamponi Ma intanto è caos Movida, e Festa la combina grossa

ECCO IL LIVE DI OGGI 31 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 De Luca: "Riaperture? Al solito non si capisce niente"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 "Festa ha sbagliato: cori e caos offendono morti e malati"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Festa perde il controllo durante la movida: cori contro Salerno

Solo cinque contagiati nella giornata di ieri, su 3500 tamponi analizzati. Una situazione ormai tendente all'agognata situazione di contagi zero, col campione analizzato che cresce sempre di più: coi 3500 di ieri sono stati superati i 200mila test naso-faringei analizzati in Campania.

Zero i contagi registrati nella giornata di ieri in Irpinia e Sannio: da qualche giorno è all'ospedale di Nola che si registra il maggior numero di contagiati.

Oltre alla movida, col sindaco di Avellino Festa che nella serata di ieri si è fatto ritrarre tra cori anti-Salernitana tra ragazzini decisamente non a distanza anti covid.

E tiene banco anche la questione della mobilità tra regioni, col governatore De Luca che ha criticato aspramente il Governo per l'assenza di un criterio.