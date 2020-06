COVID CAMPANIA|4 nuovi casi: si guarda a quota zero contagi Ma tiene banco la questione delle riaperture, e ovviamente l'affaire Festa ad Avellino

Solo 4 nuovi casi registrati in Campania: sempre pochissimi ormai, quando i tamponi analizzati hanno superato i 200mila e i contagi sono regolarmente sotto lo 0,5 per cento.

Si svuotano tutti i reparti covid negli ospedali, così come le terapie intensive, insomma si aspetta solo che finalmente dall'infinitesimale si passi all'agognata quota zero.

Intanto si guarda alla situazione che arriverà dalla ripresa della mobilità regionale: preoccupatissimi De Luca e vari sindaci per ciò che ne potrebbe derivare, e a più riprese vengono chiesti anche i tamponi sui visitatori in entrata.

Tiene banco intanto ancora il problema relativo alla Movida, dopo il caos generato dall'incauta uscita del sindaco Festa nella serata di sabato, col caso che ieri è finito sui media di tutta Italia, con l'Unità di Crisi Regionale che ha scritto anche al Prefetto.