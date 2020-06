COVID CAMPANIA|Ospedali vuoti, pochi casi: virus scompare Numeri e circostanze decisamente positive: resta ancora qualche caso in Irpinia

ECCO IL LIVE DI OGGI 2 GIUGNO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 Nuovo caso di positività nel Sannio

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 San Pio Covid Free, Mastella: Bene, ma teniamo alta la guardia

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 2 giugno nel ricordo delle vittime della Pandemia

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Movida Avellino, il prefetto: "Presenza istituzionale troppo dinamica"

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 De Luca: "Domani parte mobilità: prenderemo misure per tutelare le nostre comunità"

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 DEMA: "Tentato di consegnare fascia al prefetto"

Solo 3 positivi ieri: un dato così basso non si registrava da quando si sono avuti i primi casi in Campania, a fine febbraio.

Due ancora al Moscati e uno da Nola: ma con le altre province a contagi zero si spera che al più presto in quella grafica dallo sfondo blu inviata intorno alle 22 e 30 dall'Unità di Crisi regionale possa al più presto comparire uno 0 bianco alla voce positivi.

Tuttavia il fatto che ancora arrivino casi positivi dall'Irpinia suggerisce prudenza, e che forse le immagini viste nella serata di sabato erano francamente e decisamente censurabili.

Da valutare anche ciò che accadrà da domani, con la riapertura tout court della mobilità regionale