COVID CAMPANIA|Tornano a salire contagi e muore altra anziana 12 casi ieri dopo i 3 della giornata precedente, e oggi riparte mobilità tra Regioni

ECCO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI 3 GIUGNO 2020. PER APRROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA



AGGIORNAMENTO ORE 12.45 Prof ricoverato per covid continua a insegnare da ospedale: premiato da Mattarella

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 Viaggio annullato per Covid? Si ha diritto al rimborso

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Mobilità libera tra Regioni: prime code in autostrada e controlli in stazione

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 "Sindaco Festa? Non era lui. E' vittima del clamore mediatico"

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Muore un'altra anziana contagiata dal covid in una casa di cura

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Nessun positivo in Irpinia ieri

Un passo indietro per la Campania nella giornata di ieri e alla vigilia della riapertura della mobilità tra Regioni. 12 contagi su 2000 tamponi mentre si attendeva quota “contagi zero” dopo giorni in cui i casi registrati erano quasi sempre al di sotto di tre rappresentano inevitabilmente un passo indietro.

Si vedrà se si tratta di una coincidenza, anche perché nella giornata di oggi sono in tante le persone che stanno tornando in Campania da altre regioni, tra treni, autostrade e agli imbarchi per le isole: per loro controlli col termoscanner e l'obbligo in caso di sintomi di avvertire immediatamente Asl e istituzioni.