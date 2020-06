COVID|Un solo caso: Campania fa le prove di "covid free" Solo un tampone positivio ieri. Intanto Conte annuncia piano per il sud

SEGUI IL LIVE DI OGGI 4 GIUGNO 2020: PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Era guarita, torna in ospedale dopo due mesi: anziana di nuovo positiva

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Polveri sottili: il Covid non ferma lo smog

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Morti Covid: chiesti documenti strutture private all'Asl

Un solo contagio. Non fosse stato per quell'unico tampone positivo sui mille analizzati ieri per la prima volta la Campania avrebbe fatto registrare gli 0 contagi da inizio epidemia. Dato che incrociato con lo svuotamento dei reparti covid degli ospedali è estremamente positivo, a cui va aggiunto anche che solo un falso positivo si è registrato dai rientri, sebbene da quanto riferito dai viaggiatori i controlli fossero decisamente blandi in entrata e in uscita dalla Regione.

E' intervenuto anche il premier Conte che ha parlato di un piano per il sud con fiscalità agevolata per quanto attiene alla ripresa economica.