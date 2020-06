Ospedali, per Caserta c'è Gubitosa, a Salerno promosso D'Amato Cambio al vertice delle aziende ospedaliere. Da Benevento arriva il manager laureato in economia

Gaetano Gubitosa è il nuovo direttore generale dell’ospedale di Caserta. La decisione è stata assunta nel corso della giunta regionale di ieri. Gubitosa, 49anni originario di Benevento, è laureato in Economia e ha già lavorato a Caserta e al “Moscati” di Avellino, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della struttura complessa Economico Finanziario. Dal marzo scorso, in piena emergenza Covid, era stato nominato al fianco del manager Mario Ferrante alla direzione amministrativa dell’ospedale

di Benevento. Gubitosa era nella triade di candidature selezionate come idonee nel bando dell’ospedale di Caserta. Sostituisce il commissario Carmine Mariano che torna a sua volta alla direzione amministrativa dell’Istituto Pascale.

A Salerno è Vincenzo D’Amato il nuovo manager del Ruggi d'Aragona. L’ormai ex commissario straordinario - mancano solo gli ultimi adempimenti

burocratici - che ha retto l’azienda ospedaliera universitaria dagli inizi di agosto, continuerà a guidare la direzione generale di via San Leonardo. La sua nomina era nell’aria, sostenuta anche dalla valutazione ricevuta dalla commissione esaminatrice