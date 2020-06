COVID CAMPANIA|Siamo a contagi zero: si punta al "covid free" Da febbraio non si registrava un giorno a contagi zero. Ora il traguardo è Campania covid free

ECCO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI 5 GIUGNO 2020.

Finalmente zero. Con un giorno di ritardo rispetto alle tabelle previsionali la Campania raggiunge l'agognato risultato: nessuun tampone positivo su quelli, 2500, analizzati nella giornata di ieri (al netto di chi, come Josi della Ragione, sindaco di Bacoli, ritenga il dato non veritiero.

In ogni caso è un numero importante: un punto di partenza. Intendiamoci: non è detto che oggi o domani non emergano nuovi contagi, ma non sarebbe da considerare un grosso problema il singolo caso naturalmente. Il traguardo è vedere presto la Campania covid free: con 0 nuovi casi ma anche 0 contagiati sul territorio, per questo c'è bisogno di tempo, e di responsabilità