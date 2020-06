COVID|Tornano i contagi in Campania: 4 positivi Intanto De Luca valuta un massiccio piano di vaccinazioni per tornare a scuola

ECCO IL LIVE DI OGGI 7 GIUGNO 2020. PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Ragazzino positivo al Covid. Il sindaco: "Pensate ai vostri nonni"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 De Luca vuol vaccinare il 100 per cento di alunni e docenti

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Si svuotano anche i reparti Covid degli ospedali di Salerno

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Ancora 8 positivi al Covid a Cava de'Tirreni

Ritornano i contagi in Campania: dopo due giorni consecutivi a quota zero positivi rispetto ai tamponi analizzati ieri si sono registrati quattro nuovi casi, su 2500 tamponi analizzati. Nulla di allarmante: è la testimonianza che il covid non è scomparso e che la prudenza deve continuare ad accompagnare i gesti quotidiani: dunque, è ancora lungo il cammino per arrivare ad una regione completamente covid free.

Intanto si ragiona sulla ripresa della attività scolastiche: al vaglio del governatore De Luca un massiccio piano di vaccinazioni per studenti, docenti e personale scolastico amministrativo.