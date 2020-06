COVID CAMPANIA| Ancora contagi, ma Sannio e Irpinia a zero Da giorni non si registrano casi nelle zone interne. Si guarda alla disciplina della movida

Due nuovi positivi in Campania: numeri bassi, fisiologici, che naturalmente però causano un po' di amaro in bocca dopo due giorni a contagi zero.

Le buone notizie però non mancano: non si registrano più contagi da giorni ormai in Irpinia e anche nel Sannio, i reparti covid degli ospedali si svuotano e si va verso un lento ritorno alla normalità.

Tuttavia non mancano avvertimenti e richiami alla responsabilità: il covid è ancora presente e immagini di una movida senza protezioni e come se nulla fosse accaduto fanno levare alto l'allarme di medici e istituzioni.

E' intervenuto ancora una volta Ascierto che ha precisato che la battaglia non è ancora vinta, palesando timori di un ritorno del virus con recrudescenze, in autunno.