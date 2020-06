COVID CAMPANIA|Il virus c'è ancora: tornano contagi in irpinia Ieri cinque contagi. Intanto parte la campagna di tamponi su docenti e personale scolastico

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Ascierto: "Campania vicina a sconfiggere covid"

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 Mastella annuncia: "Benevento è a contagi zero"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Maturità: via tamponi per docenti e amministrativi

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Flash mob degli infermieri

Il virus c'è ancora, in Campania. Dopo due giorni a zero contagi i tamponi tornano a individuare percentuali, seppur residuali, di positivi. Ieri sono stati 5, uno di questi in Irpinia, a Montecalvo: dopo diversi giorni a contagi zero in provincia dii Avellino. Restano a zero i nuovi contagi nel Sannio invece.

E dunque, nulla di preoccupante visto che non emergono nuovi focolai sul territorio, ma la semplice testimonianza che il covid esiste ancora, anche in Campania, e che la soglia di attenzione deve restare alta.

Intanto si ragiona anche sui prossimi esami di maturità, con il presidente De Luca che vorrebbe tamponi a tappeto su docenti e personale scolastico per dare ulteriori garanzie di sicurezza ai ragazzi.