COVID CAMPANIA|Un solo positivo, si guarda al "covid free" Sannio a zero nuovi casi da 8 giorni. Irpinia torna a 0.

Solo un contagio nella giornata di ieri, l'Irpinia torna a contagi zero e il Sannio resiste ormai da otto giorni senza nuovi casi di covid-19 sul territorio, tanto che anche il capoluogo è ormai privo di casi.

Un buon dato quello che emerge dagli oltre duemila tamponi processati ieri in Campania, e che evidenzia come, effettivamente, senza nuovi focolai e con pochi e circoscritti contagi la battaglia contro il covid va verso una vittoria.

Occhio però: il virus c'è ancora, e i contagi, seppur pochi, lo dimostrano, e dunque la prudenza è d'obbligo.

Cominciati intanto i test per il personale scolastico, sia docente che amministrativo, per affrontare gli esami in maniera serena.