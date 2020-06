COVID CAMPANIA| Pochi contagi, ma si muore ancora di covid Sannio a 0 nuovi casi da 9 giorni. E spuntano i furbetti dei bonus

Tre nuovi positivi in Campania nella giornata di ieri, oltre tremila i tamponi analizzati nelle Asl, negli ospedali e nei laboratori regionali.

Se la passa decisamente bene il Sannio: resta un solo caso ancora positivo, a Guardia Sanframondi, nell'intera provincia, dove mancano nuovi casi da nove giorni ormai (ieri i dati del San Pio non sono arrivati ma delle 3 nuove positività nessuna dovrebbe riguardare la provincia di Benevento). Qualora si continuasse così per altri 19 giorni la provincia di Benevento diventerebbe totalmente covid free.

Buone notizie anche dall'Irpinia che ieri non ha fatto registrare contagi, ma non dal resto della Campania, dove a prescindere dai contagi si registrano altri due decessi, col bilancio che arriva a 428 decessi da coronavirus in totale.

E intanto sono partiti gli screening per i prof e il personale scolastico.