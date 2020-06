COVID CAMPANIA|Sannio senza contagi da 12 giorni Solo un positivo ieri

SEGUI CON NOI IL LIVE DI OGGI 14 GIUGNO 2020. PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Un altro paese a contagi zero: guarito ultimo paziente covid

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Un solo positivo, è a Casoria

Un solo positivo, a Casoria, e nessun altro nuovo caso di coronavirus in Campania nella giornata di ieri.

Dunque, nessun altro nuovo contagio e buone notizie che arrivano dai territori: è ormai da dodici giorni senza nuovi casi la provincia di Benevento, che va verso l'etichetta di provincia covid free, bene anche la provincia di Avellino, anch'essa a zero.

E con i primi giorni estivi arrivano anche le linee guida della Regione per restare in spiaggia, mentre le scene della movida intanto mostrano come sia complicato far rispettare norme e ordinanze.