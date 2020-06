Quel sogno di una seconda laurea Cresce il numero di persone che arricchisce il curriculum accademico con una seconda laurea

Nuovo obiettivo seconda laurea

Il conseguimento della prima laurea è sicuramente un traguardo molto importante sia per gli studenti appena usciti dal liceo, sia per chi in età adulta decide di ottenere il diploma universitario. Se per molti questo rappresenta l’esito finale di un percorso di studi, a volte caratterizzato anche da notevoli sacrifici e stress, sta crescendo il numero di persone che sceglie di arricchire ulteriormente il proprio curriculum accademico con l’ottenimento di una seconda laurea. Ci possono essere molteplici ragioni alla base di questa decisione: andare alla ricerca di una specializzazione delle materie già studiate, cambiare il proprio campo di competenza o, ancora, conquistare questo riconoscimento in una facoltà che sarebbe stata la prima scelta, ma che per una possibile convenienza professionale è stata accantonata.

L’incremento di bi-laureati negli anni

Fortunatamente, non bisogna essere dei novelli Pico De Paperis, il mitologico plurilaureato personaggio Disney, per raggiungere quest’obiettivo. Infatti, secondo l’Istat sono oltre un milione le persone che dopo il loro primo ciclo di studi universitari hanno deciso di iscriversi a un master o alla ricerca di una nuova laurea. Questo incremento di bi-laureati è supportato anche dai nuovi strumenti di apprendimento messi a disposizione dal sistema universitario. Tra questi spicca l’e-learning, un termine che abbiamo imparato ad usare specialmente nel drammatico periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, ma che si era già sviluppato precedentemente.

I vantaggi dell’e-learning

L’e-learning viene infatti utilizzato da parecchi anni da tutti quegli atenei che sono nati direttamente sul web, come ad esempio l’Università Telematica Niccolò Cusano. Grazie a questa nuova metodologia, traducibile in apprendimento digitale, non sono più presenti quei vincoli dati dagli istituti tradizionali come la presenza fisica in aula, o il rispetto di orari prestabiliti. Diventa possibile assistere alle lezioni online dal proprio PC di casa e seguire una lezione registrata nel momento più libero della giornata. Si tratta sicuramente di notevoli vantaggi per coloro i quali hanno impegni lavorativi e familiari da rispettare categoricamente.

L’offerta formativa delle università telematiche

Le università telematiche garantiscono ai propri iscritti un’offerta formativa completa e che spazia in diversi campi. Sono presenti corsi di laurea, triennali e magistrali, in campo Economico, Giuridico, Psicologico, Ingegneristico (diviso a sua volta in civile, industriale, meccanico, elettronico etc.), Politologico e di Formazione. Al tempo stesso è previsto un servizio di tutoraggio, fondamentale per chi magari deve riaggiornare il proprio metodo di studio, conciliandolo con i propri impegni professionali e privati. Inoltre, i docenti di ciascuna materia sono a disposizione costantemente per spiegare e approfondire gli argomenti di riferimento con gli studenti, in modo da potersi preparare al meglio per superare agevolmente gli esami del piano di studi.

Un traguardo sempre più accessibile

Possiamo certamente dire che raggiungere l’obiettivo della seconda laurea non è più quell’impresa ardua, se non impossibile, che poteva essere in passato. Ovviamente occorre una forte dose di convinzione e buona volontà, oltre alla scelta giusta che possa riaccendere la passione di chi da anni si è distanziato dai libri, o anche chi ha appena visto terminare con notevoli soddisfazioni il primo ciclo di studi. Con i nuovi strumenti illustrati, però, gli sforzi accessori saranno accantonati per potersi dedicare al 100% ad un nuovo e ambizioso scopo.