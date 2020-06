COVID CAMPANIA|Sannio da 14 giorni a contagi zero Ma il virus c'è ancora, ed è allarme tra i giovani

ECCO IL LIVE DI OTTOPAGINE SULLA SITUAZIONE IN CAMPANIA DI OGGI 16 GIUGNO 2020: PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Paura in treno: sospetto caso covid

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Troppi casi tra i giovani: in tanti in attesa di tampone

AGGIORNAMENTO ORE 10.00. In Campania si torna a scuola il 23 settembre

Tornano a salire i casi di coronavirus in Campania: 4 tra le 17 di domenica e le 17 di ieri, questi gli orari coperti dal nuovo bollettino unico emanato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile.

Intanto però ci sono anche buone notizie: neppure ieri ci sono stati nuovi contagi a Benevento, che è a zero nuovi casi da 14 giorni, a metà del cammino dunque verso l'etichetta di territorio totalmente covid free.

Ma l'allarme riguarda soprattutto i giovani: sono loro in questo momento la fascia più “toccata” dal coronavirus, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi da asintomatici