COVID CAMPANIA|Contagi zero, e parte la maturità Il Sannio si avvia a raggiungere Crotone, Trapani, Siracusa e altre zone covid free

ECCO IL LIVE DI OGGI 17 GIUGNO 2020: PER APPROFONDIRE LE NOTIZIE BASTA CLICCARE SUL LINK

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 Aziende finte e assunzioni fake per rubare casse integrazioni covid: record in Campania

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Imprenditrice dona mille mascherine al Comune

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Infermieri: "Lotteremo per quello che chiediamo"

Nuova giornata da zero positivi quella di ieri in Campania. Dopo i 4 casi registrati tra lunedì e le 17 di ieri, gli oltre 1200 tamponi analizzati negli ospedali e nei laboratori della Regione non hanno dato alcun esito positivo.

Nessun positivo neppure nel Sannio: ormai da 15 giorni senza nuovi casi e con un solo positivo che ormai attende solo di negativizzarsi sul territorio. Altri 13 giorni così e la provincia di Benevento si andrebbe ad aggiungere a quelle di Crotone, Trapani, Siracusa, già dichiarate “covid free”.

A zero contagi anche l'Irpinia.

E oggi cominciano gli esami di maturità: con la tranquillità degli oltre 12mila tamponi negativi e le nuove misure di sicurezza per docenti e alunni.