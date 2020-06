COVID CAMPANIA|Contagi al minimo, e in strada si fa festa Un nuovo morto e un solo caso di positività. In città assembramenti per la Coppa Italia vinta

ECCO IL LIVE DI OGGI 18 GIUGNO 2020. PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA



AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Oms: "Tifosi in piazza? Degli sciagurati"

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Salvini: "A Napoli festeggiano la Coppa, e De Luca dov'è?"

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Loreto mare: servizi ai cittadini al di fuori della rete Covid



Un nuovo morto e un solo caso di positività al Covid in Campania nella giornata di ieri. E' questo il bilancio della Campania ancora alle prese con il coronavirus.

Caso positivo che arriva da Solofra, come documentato ieri da Ottopagine, e dunque ancora dall'Irpinia. Per quanto attiene al Sannio, invece, anche ieri è arrivata la conferma di nuovo giorno senza casi positivi, dunque due settimane consecutive senza alcun nuovo caso. Resta invece solo una persona positiva ma ormai solo in attesa di negativizzarsi.

Restano gli appelli all'attenzione, anche se è tanta anche la voglia di allegria: a Napoli ieri, con la vittoria della Coppa Italia, in tanti sono scesi in strada per festeggiare, lo stesso De Luca ha esultato sui social per quel risultato raggiunto.