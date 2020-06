De Luca: "Salvini? Faccia come fondoschiena. Asino e cafone" Il governatore: "E sua manifestazione a Roma? E gli assembramenti ai Navigli? E' un neanderthal"

Tradizionale diretta del presidente della giunta Regionale, Vincenzo De Luca: “Salvini è un somaro politico che è tornato a ragliare dopo la vittoria della Coppa Italia. Commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea allo sciacallaggio, persino al razzismo nei confronti del sud. Verso mezzanotte manifestazione di gioia per la vittoria del Napoli. Sarebbe accaduto lo stesso ovunque. A Torino per una finale di Champions morti e feriti in piazza. A Milano senza alcuna vittoria ci sono stati assembramenti ai navigli. A Vicenza idem, nessuno ha chiesto a Zaia che facesse.

Siccome è capitato a Napoli, il cafone ha fatto commenti: io credo che abbia mostrato di essere tre volte somaro, non una volta sola.

Perché 1)Se organizza a Roma ai primi di giugno una manifestazione in spregio di ogni norme, assieme con la vispa Teresa, e poi parla ha la faccia come fondoschiena, peraltro usurato



2)Secondo motivo di ciucciaria: si fa assembamento notturno e l'equino chiede a me “Che dici?”. Gli ricordo che rispetto delle norme nazionali riguarda ministero dell'Interno e dunque il Prefetto, il presidente della Regione non c'entra niente.

3)Atti di volgare sciacallaggio. Se avessimo fatto la stessa cosa noi, avremmo dovuto dire parole di fuoco verso realtà del nord dove si sono verificati morti a migliaia.

Lombardia ha avuto 20 volte di più i contagi della Campania. 40 volte i deceduti della Campania. Se fossimo stati sciacalli, con questi dati avremmo scatenato campagna di aggressione mediatica, ma noi diversamente dal Neanderthal siamo persone civili, e ribadiamo nostra solidarietà a chi ha sofferto e affrontato tragedie inimmaginabili. Guardando con spirito di coesione nazionale a vicende epidemia. Ricordando che siamo stati i più rigorosi nel chiudere tutto quindici giorni prima rispetto al Governo, quando qui chiudevamo tutti altrove si continuava a ballare e a bere.



Abbiamo salvato con orgoglio nostre comunità e nostri concittadini con decisioni rigorose. Rinnovo i miei complimenti agli azzurri: la Juve è apparsa davvero una squadra imbarazzante per certi versi, non so come farà ad affrontare la Champions in queste condizioni. Complimenti a Gattuso, doppi, per sua dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio: meraviglioso, a condizione di avere difesa solida. Contropiede Insigne – Mertens con l'Inter indimenticabile, goduria indimenticabile. Catenaccio è la Bocconi del calcio: 90 minuti a difendersi e al 91esimo pappina all'avversario, non c'è goduria più grande. Altro che sovranisti: per un'anomalia della storia aveva donna stupenda accanto e lui mandava tweet su broccoletti e radicchio.

In bocca al lupo anche al Benevento, che ha fatto un campionato straordinario finora, alla Salernitana e alla Juve Stabia.





In questa settimana c'è stata anche qualcosa di davvero interessante: abbiamo avviato al lavoro i primi 2500 giovani che hanno vinto il concorso. Siamo orgogliosi di aver avviato al lavoro quei ragazzi. A questi si uniscono altre centinaia di giovani che vengono assunti all'Eav.



Si fanno gigantografie delle foto dei tifosi e non si parla di un piano economico – sociale da un miliardo di euro.



Si dovrebbe fare a livello di governo nazionale un piano per il lavoro per assumere giovani nella Pa: noi abbiamo dimostrato che si può fare. Altro che Stati generali. Servirebbero programmi di governi, non buone intenzioni, non scemenze: facciano subito piano per lavoro per 300mila giovani. Per aree fiscali detassate totalmente. Obbligo per le grandi aziende di investire il 35 per cento delle risorse al sud.



Si potrebbe dare alle Regioni e non al Ministero dell'Ambiente i pareri. Codice degli appalti: in tre anni già tre cambiamenti, si potrebbe cambiare per rendere le opere pubbliche non un calvario. Eliminare abuso d'ufficio che è vergognoso e paralizza Italia e privilegia la casta. Piccoli suggerimenti per cui non servono Stati generali, Nazioni Unite, Concili e Conclave, basterebbe fare chiacchierata con segretario comunale, sindaco o chiunque abbia dimostrato che è in grado di produrre qualcosa oltre le parole.



Reddito di cittadinanza ci costa 9 miliardi all'anno: quanto l'università, e regala soldi anche a camorristi. Investiamo questi soldi nella scuola o nell'università, si può fare subito. Potremmo prendere in mano la gestione delle acque, del ciclo dei rifiuti.

E' del tutto evidente che queste sono cose semplici, concrete, e per questo motivo non si faranno.

Siamo un paese straordinariamente ricco di grandi statisti e straordinariamente povero di buoni amministratori: democrazia forte non per promesse che produce, ma per quantità di decisioni e risultati che offre ai cittadini.



Chi ha pazienza può seguire stati generali, se ci saranno risultati concreti fatemeli pervenire: mi sembrano sessione conclusiva del concilio di Nicea. Penso avremo documento finale che risolverà problema della transustanziazione di Cristo, ma non altro.



Nessuno dice una parola su quei nodi burocrati, quei marpioni che trasformano tempi in epoche geologiche: sono ancora tutti lì in posizioni chiave. Rivolgo saluto affettuoso a Ragioniere Generale.



Campania: non bisogna abbassare la guardia.

Mascherina: va portata al chiuso e anche quando ci sono pericolosi affollamenti all'aperto. Se si esce e non ci sono questi problemi si può stare senza. Ma non pensiamo di aver risolto problemi.



Siamo unica Regione ad aver fatto tamponi a tutti i docenti impegnati negli esami: bella iniziativa ed ennesima prova di efficienza amministrativa. Li faremo anche quando riprenderà la scuola.



Su scuola Governo distruttivo, su Giustizia pure peggio: abbiamo appreso che erano a casa boss di camorra a rilassarsi mentre ministro si aggiustava la pochette. Capi camorra intanto a casa, della ndrangheta pure e qualcuno si prendeva pure reddito cittadinanza.

Mondo della scuola: ci prepariamo a vaccinazioni per bambini e quando avremo vaccino vaccineremo tutti. Partita denuncia nei confronti di chi ha messo in piedi operazioni sciacallesche e somaresche per falsi contenuti. Falsi che riguardavano inesistenti commissariamenti, falsi che riguardavano numeri di terapie intensive, dei bagni per i pazienti, gare per laboratori privati. Ci auguriamo arrivino anche consistenti risarcimenti.



Presentato ieri al Governo piano ospedaliero rimodulato sulla base delle esigenze nazionali: previsti 837 posti di terapia intensiva, che nessun imbecille ci venga a dire che sono vuoti, programmazione si fa quando non ci sono malati.

1100 posti per covid, cioè quasi il doppio dei posti letto utilizzati nei giorni scorsi. Ci prepariamo rispetto a ipotesi pessimistica, poi è chiaro che ci auguriamo non ci siano ritorni e nuove tragedie.