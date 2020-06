Ciambriello a Poggioreale: "Oggi c'erano 1900 detenuti" Il garante dei detenuti della Campania dopo il sopralluogo nel carcere napoletano

"In mattinata sono stato nel carcere di Poggioreale:reparti san Paolo( detenuti ammalati) e Firenze(detenuti entrati la prima volta in carcere). Oggi a Poggioreale c'erano 1900 persone! Il reparto san Paolo avrà a breve una stanza solo per detenuti dializzati. Sto chiedendo a gran voce "la cartella clinica informatizzata" e più posti letto destinati ai detenuti delle carceri campane. Adesso risultano disponibili solo 36 posti, un numero assolutamente insufficiente a colmare una richiesta di cure sanitarie proveniente da oltre 7800 diversamente liberi." Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti.