Campania:i frutti avvelenati del focolaio. 10 nuovi casi covid Crescono i dati del contagio. Diminuiscono anche i numeri dei guariti

Arrivano i frutti del focolaio di Mondragone: 10 nuovi casi positivi in Campania. Peraltro rallentano anche i numeri delle nuove guarigioni, ormai a regime di poche unità giornaliere.

Positivi del giorno : 10

Tamponi del giorno: 834

Totale positivi: 4.634

Totale tamponi: 267.306



Deceduti del giorno : 0

Totale deceduti: 431



Guariti del giorno : 2

Totale guariti: 4.062 (di cui 4.056 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).