Covid: un nuovo caso in Campania Due nuovi guariti. Zero i deceduti

Un nuovo caso covid in Campania, questi i dati ufficiali che arrivano dall'Unità di Crisi della Regione Campania:

"Il punto alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno (*): 1

Tamponi del giorno: 1.686

Totale positivi: 4.666

Totale tamponi: 279.246



Deceduti del giorno (*): 0

Totale deceduti: 431



Guariti del giorno (*): 2

Totale guariti: 4.073 (di cui 4.073 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).