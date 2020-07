Meteo: caldo bollente fine al week end. Poi un po' di tregua Nuvole da venerdì, qualche isolato temporale nel basso Cilento

Prosegue il caldo forte in Campania nei prossimi giorni. Si arriverà ben oltre i trenta gradi per quanto attiene alle temperature massime e di media si resterà intorno ai 25 gradi per via dell'anticiclone africano che da inizio settimana è sull'Italia. Un po' di fresco forse nel week end, con il cielo che si ammanterà di nuvole e con le temperature che caleranno di qualche grado. Da venerdì ci sarà qualche temporale per via dell'aria fresca in arrivo da nord cui l'anticiclone africano cederà il passo. Non dovrebbe piovere però sulla Campania, salvo qualche isolato temporale nella zona del Cilento previsto per domenica.