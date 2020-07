De Luca riapre discoteche, calcetto e basket: orari liberi anc orari liberi anche per la ristorazione. Ecco l’ordinanza e i protocolli di sicurezza

Con l’ordinanza 59 firmata nella tarda serata di ieri (CLICCA QUI PER LEGGERLA), il presidente regionale De Luca ha “scongelato” numerose misure di prevenzione ancora in vigore contro il contagio da Covid.

La prima buona notizia è per tutti gli esercizi di ristorazione (compresi bar e gelaterie), che non dovranno più chiudere entro un determinato orario e non saranno più obbligati alla somministrazione al banco o ai tavoli, anche se resterà il divieto di vendita con asporto e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dopo le 22.

Osservando il rispetto di specifici protocolli di sicurezza, potranno poi riaprire le discoteche a partire da sabato 4 luglio, mentre da lunedì 6 luglio sarà possibile tornare a praticare sport di contatto, come il calcetto e il basket.Sempre rispettando specifiche linee-guida, possono da subito svolgersi eventi e performance di bande musicali e, a partire da venerdì 10 luglio, potranno riprendere le sagre e le fiere.

Sulle imbarcazioni da diporto, infine, sono nuovamente autorizzate a salire tutte le persone previste dalla capienza omologata (finora ridotta al 25%).

Restano invece in vigore le limitazioni di capienza sui mezzi di trasporto regionali (compresi quelli marittimi), in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’Unità di Crisi sulla modifica di queste restrizioni.