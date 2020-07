Migranti,Nappi: Rischio tragedia sanitaria, governo intervenga E' allarme

"L'immigrazione irregolare non rappresenta più solo un problema di sicurezza, ma rischia di trasformarsi in una tragedia sanitaria. Lo dimostra il fatto che otto sbarcati dalla nave dei centri sociali, Ong Mare Jonio, sono risultati positivi al Coronavirus. Il governo metta in campo iniziative serie per evitare che episodi come questi si possano ripetere anche in previsione di una possibile ondata di ritorno in autunno". Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.