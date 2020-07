Formazione continua: tutto sugli ebook ECM Negli ultimi anni è incrementata in Italia la formazione a distanza per i professionisti sanitari

Ai professionisti sanitari viene chiesto di ottenere ogni 3 anni un ammontare complessivo di 150 crediti formativi, per raggiungere l’obiettivo della formazione continua in medicina.

È infatti necessario che vengano acquisite sempre nuove competenze, al fine di rimanere adeguatamente aggiornati nel proprio settore di riferimento, che fa capo a un ambito caratterizzato da una costante evoluzione.

Per raggiungere lo scopo è possibile seguire corsi in presenza oppure direttamente online, attraverso il sistema della formazione a distanza (FAD).

Ottenere crediti ECM con gli ebook sanitari

Negli ultimi anni è incrementato sempre di più anche in Italia il successo della formazione a distanza per i professionisti sanitari. Se in passato l’unico modo per ottenere dei crediti ECM era partecipare a convegni, altri eventi simili, oppure presenziare ad apposite lezioni, attualmente è possibile sfruttare i vantaggi dei corsi fad, ovvero dei percorsi di formazione online, attraverso i quali è possibile provvedere al proprio aggiornamento in qualsiasi momento.

Questa metodologia permette di ottenere tutti crediti di cui si ha bisogno per completare il triennio, così come previsto dall’ECM: non è stato stabilito, infatti, un limite massimo di crediti che si possono ottenere con i corsi FAD. Inoltre, è possibile studiare ricorrendo a diversi tipi di strumenti, tra cui per esempio gli ebook.

L’incremento dell’interesse nei confronti della formazione a distanza ha portato le piattaforme specializzate ad ampliare costantemente il catalogo degli ebook disponibili: attualmente, infatti, sono innumerevoli gli argomenti che si possono approfondire e di cui si può arrivare ad avere una conoscenza accurata.

FAD: la flessibilità dello studio tramite ebook

Il primo passo per ottenere crediti ECM attraverso lo studio degli ebook consiste nello scegliere l’argomento di studio e il titolo specifico da scaricare, a seconda delle competenze che si intendono acquisire oppure ampliare.

I volumi digitali mettono a disposizione un diverso numero di crediti, fino a un massimo di 39, così da garantire ai professionisti della salute di scegliere ogni testo compatibilmente con le proprie necessità formative.

Dopo aver effettuato il download del libro digitale desiderato, sarà possibile consultarlo sempre, anche offline, su qualsiasi dispositivo elettronico – il formato è compatibile con tablet, smatphone, pc ed e-book reader. In alternativa, è sempre possibile mandare in stampa tutto il volume o una sua parte per studiare su carta.

La FAD tramite ebook, quindi, consente di intraprendere il proprio percorso di aggiornamento professionale in qualsiasi momento, senza nessun tipo di vincolo legato alla necessità di disporre di una connessione di rete per studiare.

Esame finale online per completare il corso

Terminato lo studio del materiale, si può procedere con il test finale, che si svolge direttamente online e il cui scopo è verificare che siano state effettivamente acquisite le competenze richieste per il superamento del corso.

Dopo aver superato l’esame finale online, verrà inviato tramite email l’attestato di completamento, grazie al quale si potrà dimostrare di aver terminato il corso e si potranno ottenere i crediti formativi garantiti dall’ebook prescelto.

Per ricevere l’attestato è necessario rispondere correttamente almeno al 75% delle domande: si tratta di una modalità stabilita direttamente dall’Agenas, ente pubblico presente all’interno della Commissione nazionale per la formazione continua.

Nel caso in cui il test non dovesse andare a buon fine, si potrà effettuare un altro tentativo – fino a un massimo di 5 – dopo aver approfondito ulteriormente con il proprio ebook la materia oggetto di studio.