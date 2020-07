Ancora una morte per covid in Campania. E i nuovi casi sono 6 Quattro invece i nuovi guariti



Stazionario il numero dei positivi in Campania: sono 6 oggi, mentre il virus continua a mietere vittime in quanto si registra un nuovo decesso. Quattro invece i guariti. Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 6

Tamponi del giorno: 1.590

Totale positivi: 4.839

Totale tamponi: 314.126



?Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 434



Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.108 (di cui 4.108 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).