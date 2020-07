Covid: indice contagio sopra 1 in Campania. E' allarme Ieri 19 casi in un giorno. E tornano i casi gravi: diversi i ricoverati.

Preoccupa, dopo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, la situazione covid in Campania.

Dopo diversi giorni con il numero dei casi oscillante tra lo zero e poche unità, con cluster circoscritti sul territorio ieri l'impennata: 19 nuovi contagi.

Diversi i mini focolai sul territorio: l'alto casertano, il Cilento, la città di Salerno e ora l'allarme che arriva da Capri dopo la positività di tre turisti che hanno soggiornato sull'isola.

Un dato che ha fatto scattare l'allarme: l'indice Rt è superiore a 1 e dunque la Campania entra tra le Regioni considerate “a rischio”.

Purtroppo le cattive notizie non finiscono qui: alcuni dei casi covid registrati negli ultimi giorni sono stati accompagnati da complicanze tali da tornare a popolare le terapie intensive. Al Cotugno 13 sono i malati covid, 3 gravi, all'ospedale del Mare ce ne sono 6.

Dunque una situazione che tiene istituzioni, politiche e sanitarie, vigile per evitare di fare passi indietro e limitazioni che già nei mesi scorsi hanno creato troppi danni in Campania.