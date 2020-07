De Luca: "Con ordinanza chiudo negozi se non usano mascherina" Governatore: "Situazione covid? Sono preoccupatissimo"

"È pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione". Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo - ha aggiunto De Luca - a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto"

E sui social il governatore ha scritto: "Avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha portato qualcosa in più in termini di nuovi di contagi.

Non c’è da andare in angoscia, ad una condizione però: che tutti i cittadini siano responsabili. La mascherina va portata in maniera ossessiva quando ci sono gli assembramenti e nei locali chiusi.

Quando entriamo in un bar come possiamo sapere chi è entrato un attimo prima?

Basta portare con costanza la mascherina, lavare spesso le mani e possiamo affrontare con serenità le prossime settimane.