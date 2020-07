Ventuno positivi in un giorno, torna la paura in Campania Il bollettino dell'Unità di crisi di questo sabato 25 luglio

Ventuno positivi per questo sabato 25 luglio, si impenna la curva epidemiologica dopo quattro giorni di trend in crescita. E torna la paura in campania. Questi i dati del bottettino dell'Unità di Crisi regionale.



Positivi del giorno: 21



Tamponi del giorno: 2.434



Totale positivi: 4.901



Totale tamponi: 322.294



?Deceduti del giorno: 0



Totale deceduti: 434



Guariti del giorno: 12



Totale guariti: 4.126

Negli ultimi quattro giorni sono stati registrati 32 casi di cui 13 con sintomi. La situazone epidemiologica in campania ha fatto accendere spia rossa al punto che si è resa necessaria una nuova ordinanza della emanata ieri dal governatore De Luca. Ecco i punti essenziali:

? Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere.

? Previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina in tutti i luoghi al chiuso.

?forze dell’ordine e vigili sono tenuti a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento e al chiuso nei egozi, supermercati, locali pubblici

? I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena.e infine

? È stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici.

Da stasera controlli serrati nei luoghi della movida e davanti ai locali dove si registrano assembramenti.

Intanto nell’hub dell'Ospedale Cotugno scatta il preallarme. Con l’ultimo arrivato salgono a 18 i ricoverati di cui 8 in sub intensiva (di questi due sono in condizion i giudicate serie ). Gli altri 10 sono in degenza ordinaria. 8 ricoverati anche all'ospedale del mare. A Caserta sono una quindicina i pazienti ricoverati a Maddaloni. Tranquilla la situazione nell’avellinese e nel Sannio mentre nel Covid center di Scafati (Asl Salerno) sono 17 i degenti legati al focolaio di Salerno città e a quelli del Cilento.