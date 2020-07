Covid, i contagi aumentano in Campania: dati preoccupanti 74 casi da lunedì scorso, la media di 12 al giorno. E intanto arrivano le prime multe

Si chiude con dati preoccupanti dal punto di vista del coronavirus la settimana in Campania: sono 74 da lunedì scorso i nuovi casi registrati, con picchi di 21 positivi, come ieri. La media di 12 casi al giorno, che sposta indietro le lancette a fine maggio, quando sì, il virus si avviava a scomparire ma era ancora ampiamente presente in Campania.

E tornano anche i casi gravi: due persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva, tra i nuovi positivi, e quelli meno gravi, ma comunque meritevoli di ricovero sono 28. E a quanto pare si abbassa anche l'età media di chi risulta positivo al tampone.

Si è detto preoccupato il governatore De Luca, invitando alla prudenza e emanando un'ordinanza stringente sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza: massimo della multa per chi al chiuso non lo fa e chiusura degli esercizi commerciali se si viene beccati all'interno senza mascherina. Ieri le prime multe: 3 le persone sanzionate.

Anche i sindaci, come Mastella a Benevento intervengono: il primo cittadino ha emanato un'ordinanza che limita gli orari di apertura dei locali, sollevando anche qualche polemica.

Cruciali dunque i dati dei prossimi giorni, tenendo sempre d'occhio l'indice Rt: il ritorno delle mascherine obbligatorie anche all'aperto è uno spettro quantomai presente ora.