Approvata legge per istituzione dello psicologo di base D'Amelio: E' un servizio che crea occupazione e migliora la qualità dell'assistenza regionale

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione della legge che istituisce la figura dello psicologo di base. E' un servizio che crea occupazione e che migliora la qualità dell'assistenza sanitaria regionale". Così dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio a margine dell'approvazione all'unanimità del provvedimento nella seduta di oggi.

"Durante il lockdown è emersa con maggiore forza l'urgenza di questo intervento per permettere a tutti di accedere gratuitamente, o con il pagamento di un ticket modulato sulle fasce di reddito, a un supporto psicologico", continua D'Amelio.

"La legge stanzia 600mila euro annui per il biennio 2020/2021 per l'avvio dell'attività di psicologia delle cure primarie. Gli psicologi di base saranno di competenza delle Asl, all'interno dei distretti sanitari e opereranno in collaborazione con medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali", conclude la presidente.