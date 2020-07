Allarme Campania: in un mese casi covid triplicati Altri 4 a Massa Lubrense e mini focolai ovunque

Anche a Massa Lubrense un piccolo focolaio covid: 4 casi annunciati dal primo cittadino Lorenzo Balducelli. Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl le risultanze di quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi. Purtroppo sono positivi. Si tratta di quattro persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi. Manteniamo la calma. Il caldo e il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Sfortunatamente dobbiamo convivere con il coronavirus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra Asl per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti”.

E tra Salerno, il Cilento, Pozzuoli, e quelli di Massa Lubrense i casi covid di luglio sono il triplo di quelli scoppiati a giugno: dati preoccupanti, in particolare nell'ultima settimana con oltre 80 contagi, e i numeri oggi non sembrano diminuire.