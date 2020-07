Covid: in Campania sempre peggio. Oggi altri 29 nuovi positivi Su 1500 tamponi: è il dato più alto da mesi

Peggiora ancora il quadro in Campania: solo oggi 29 positivi. Record dallo scorso mese di maggio: già in mattinata avevamo evidenziato come i contagi siano triplicati nell'ultimo mese rispetto al mese di giugno, quando si immaginava che l'epidemia in Campania fosse alla fine.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 29

Tamponi del giorno: 1.546

Totale positivi: 4.955

Totale tamponi: 326.098



?Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 434



Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.128