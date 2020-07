Campania: troppi casi covid. Mai così tanti da aprile 80 nella scorsa settimana, ora 33 in soli due giorni, e l'indice Rt supera la soglia di 1

Dati così alti mancavano da aprile: quando si era in piena pandemia, in pieno lockdown. 29 contagi in un solo giorno in Campania sono decisamente troppi, e l'andamento del contagio preoccupa: la scorsa settimana i contagi sono stati più di 80, mentre nei primi due giorni di quella in corso i contagi sono già 33, quasi la metà, con l'indice Rt tornato a oscillare oltre quota 1.



Preoccupa la situazione nel salernitano, con il numero di contagi in costante crescita, in particolare nel Cilento, ma anche in provincia di Napoli si registrano diversi casi, tre a Ottaviano, 6 a Massa Lubrense e ancora, Cimitile, Camposano. Alcuni casi poi sono gravi, tanto da richiedere l'accesso in terapia intensiva: a giugno si era festeggiato lo svuotamento di quei reparti.

Casi sporadici si registrano in provincia di Caserta, da giorni nessun caso ad Avellino, covid free da tempo invece la provincia di Benevento.



Una situazione che preoccupa, come ha specificato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, anche in considerazione della riapertura delle scuole che avverrà tra poco più di un mese.



Non si esclude che se i numeri resteranno questi possano tornare misure restrittive, in primis l'obbligo di mascherina anche all'aperto: per farle indossare al chiuso sono state già inasprite le sanzioni, e diversi sono già i multati.