Covid: multa da 1000 euro a chi non segnala rientro all'Asl L'ordinanza di De Luca prevede multe salate per chi torna dall'estero e non si autodenuncia

Multe salate per chi torna dall'estero in Campania e non si autodenuncia all'Asl o viola la quarantena obbligatoria senza aver avuto l'esito del tampone: 1000 euro.

E' quanto prevede l'ultima ordinanza di De Luca, emanata nella serata di ieri dopo che una comitiva di rientro da Malta è risultata positiva al coronavirus e dopo l'incremento, sensibile, del numero di casi covid nei confini regionali.

E dunque, massima severità con i trasgressori, con un'ordinanza che è più restrittivia di quella varata dal governo nazionale, che prevede controlli solo per chi rientra da alcuni paesi mentre quella di De Luca include tutto ciò che è extra Italia.

Per non incappare nelle multe salate previste dall'ordinanza dunque chi rientra dall'estero deve segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente dipartimento di prevenzione dell'Asl, per sottoporsi a tampone: nel lasso di tempo che trascorre tra il tampone e il risultato bisogna restare in casa, in quarantena, perché anche violare questa restrizione è motivo di multa da 1000 euro.

Il provvedimento è esteso anche a chi è tornato da viaggi all'estero negli ultimi 14 giorni.