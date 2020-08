Covid: oggi l'esito dei primi 131 tamponi su rientri da estero Sono state oltre duemila le persone che si sono segnalate alle Asl di Competenza

Una nuova giornata cruciale sul fronte covid: si attendono per oggi infatti gli esiti dei primi 131 test effettuati su persone rientrate dall'estero che si sono autodenunciate alle Asl di competenza in ottemperanza all'ultima ordinanza regionale emanata dal governatore De Luca.

Oltre duemila le segnalazioni: I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della ordinanza n. 68 del 12 agosto scorso sono i seguenti:





- 1.374 segnalazioni di rientro via mail

- 967 segnalazioni di rientro via telefono

Totale:

2.341 segnalazioni nella giornata di oggi



In dettaglio:

-ASL NA1 : 408 segnalazioni di rientro

-ASL NA2 : 430 segnalazioni

-ASL NA3 : 133 segnalazioni

-ASL BN : 190 segnalazioni

-ASL AV : 243 segnalazioni

-ASL CE : 390 segnalazioni

-ASL SA : 547 segnalazioni



-131 tamponi effettuati i cui risultati saranno disponibili da domani

-25 test sierologici effettuati



Prima del 12 agosto sono stati 38 i positivi di rientro dall’estero.