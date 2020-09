Campania: calano contagi covid ma aumentano terapie intensive Salgono a 17 le persone ricoverate nei reparti di rianimazione

Un leggero calo di contagi rispetto all'ultima settimana: 21 in meno rispetto a quelli registrati dal 31 agosto al 6 settembre, con 1135 nuovi casi contro 1156.

Aumentano però i tamponi, e aumentano anche i ricoverati: Sono 254 attualmente le persone nei reparti dedicati alla cura del coronavirus nei nosocomi della Campania, e purtroppo si registra un aumento anche relativamente alle persone infettate dal covid che stanno accusando problemi con la malattia, tali da necessitare il ricovero in terapia intensiva: sono 17 attualmente.

Aumentano, fisiologicamente, anche i guariti, perché decorsi ormai oltre 20 giorni dalla nuova ondata di contagi: 70 le persone definitivamente negativizzate in Campania.

Secondo De Luca si è nella fase finale della seconda ondata, provocata dalla volontà della regione Campania di individuare tutti i positivi per evitare un boom di contagi ancora peggiore: ora esaurita la fase di rientro e individuati cluster e focolai, secondo il governatore si dovrebbe andare a una fase di normalità