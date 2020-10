Campania, dati choc: 390 nuovi casi covid in un solo giorno Di gran lunga il record da inizio epidemia

Dati shock oggi in Campania con il record assoluto di positivi in una sola giornata: ben 390 nuovi casi in 24 ore su 8311 tamponi analizzati. Di gran lunga il record dall'inizio dell'epidemia. Non si registrano nuovi decessi e per contro sono 107 i guariti nelle ultime 24 ore. Schizza a oltre 13mila il totale dei positivi da inizio epidemia.

?

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 390

Tamponi del giorno: 8.311



Totale positivi: 13.132

Totale tamponi: 604.302



?Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463



Guariti del giorno: 107

Totale guariti: 6.273