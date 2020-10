De Luca attacca: "Impennata covid? Forze dell'ordine assenti" Altri 392 casi. Il governatore: "Non è possibile che le forze dell'ordine siano scomparse"

Altri 392 positivi in Campania e De Luca nella consueta diretta del venerdì sui social attacca le forze dell'ordine :

"Servono comportamenti rigorosi, altrimenti ci facciamo male. Altro elemento soggettivo che rappresenta incremento di numeri è l’assenza totale delle forze dell’ordine nell’attività di controllo del territorio.

Noi abbiamo deciso che dopo la chiusura del lockdown e delle attività economiche di aprire una seconda fase. Una fase nella quale avevamo una riduzione fortissima del contagio e con la quale eravamo pronti a convivere con il covid. Questa decisione, però, presuppone un controllo rigoroso sui comportamenti irresponsabili.

Non è possibile immaginare di convivere con il covid per altri 10 mesi con le forze dell’ordine che sono scomparse in Campania. Mi aspetto che anche da noi qualcuno ci dica i controlli previsti, e il numero di uomini impegnati. Non è un piacere che fanno alla Campania ma un dovere".